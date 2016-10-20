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Мне не стыдно признаться: я обыватель. Моя жизнь – это отрезки между вчера и завтра. На вопрос, ради какой глобальной цели живу, не отвечу – просто живу. Маленькие шаги. Промежутки.

Самые любимые из них – путешествия. Иногда просто «по периметру».

Если повезёт, на огонёк залетает Муза. И тогда прорастают стихи, почти по-ахматовски, из любого сора.

Бывает и так, что вместо рифм возникает творческий зуд в пальцах, и тогда появляются петельки.

Путешествия, поэзия, петельки – всё это я. Просто день. Просто жизнь. Просто хочется быть.

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Творческая копилка осени (обновляется)

91 день осени (организатор paprika_andlife)

1. Чтобы пережить осень
2. Граффити на школьных стенах
По осенним аллеям Сарапула
Воздух пропитан паприкой и корицей...
3. Вернуться на Землю 300 лет спустя
Первые шаги на Земле
На вернисаже городских улиц
Дом - Земля
Обретение семьи

Марафонплюс (организатор fotovivo)

1. Будем рисовать
2. Шаблон? Вдохновение!

Промежуточные итоги

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Шаблон? Вдохновение!

Уроки рисования в школе, конечно, были. Но что такое школьные уроки? Минимум информации, выполнение работы почти всегда с неизбежным "дорисуете дома".

Рисовать я никогда не умела, но рисовала. На уроках,  будучи отрядной вожатой (на уровне отрядного уголка или нелепых декораций к какомиу-то ребячьему  конкурсу), иногда для себя. По наитию. Если вдруг  очень хотелось выплеснуть эмоцию. Сейчас рисую с детьми. Исключительно на уровне "Точка, точка, огуречик".

Участие в рисовальном марафоне для меня  пресловутый выход из зоны комфорта. Показывать свои почеркушки неловко и страшно, но всё равно буду.




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Обретение семьи

Кэсс Морган "Сотня. Восстание"

Очередная книга из серии "Сотня" рассказывает о новых трудностях, с которыми пришлось столкнуться колонистам на Земле. На этот раз опасность пришла со стороны неизвестного племени землян, называющих  себя защитниками.

По сути это секта, во главе которой стоит ловкий манипулятор.

Главным героям предстоит пережить очередные потери, переоценить тех, кто рядом и, преодолевая преграды, наконец обрести себя и понять, что такое настоящая семья и дом.

Адресованная в первую очередь подросткам, книга наполнена романтической героикой, размышлениями о чувстве долга, настоящей любви и дружбе.

Развивая мысль о единстве людей и толерантности,  автор вводит в повествование, в том числе и гомосексуальные пары. Происходит это между делом, как будто ненавязчиво, вместе с тем, это непривычно для русской традиции.

Повествование выглядит законченным, но сама тема выживания и освоения новых территорий даёт возможность неоднократных продолжений.

Оценка 4/5

Дом - Земля

Кэсс Морган "Сотня. Возвращение домой"

Третья книга серии "Сотня" посвящена новым шагам колонистов на Земле.

Приземление челноков, крушение, большое количество погибших, объединение вновь прибывших с теми,  которые высадились  на Землю первыми, столкновения с наземниками, вероломство и преданность, утраты и обретения - всем этим наполнена книга.

Характеры главных героев раскрываются в новых ракурсах. Полюбившиеся персонажи не идеальны, но все-таки лучшие человеческие качества в них преобладают.

Роман наполнен повседневной героикой и даже пафосом, но рассказывает и о смертельных утратах, страданиях и боли.

Несмотря на то, что часть не является финальной, повествование выглядит вполне законченным.

Оценка 4,5/5

О несделанном

Наверное, у каждого в жизни есть такие моменты, воспоминания о которых отзываются в душе болью. Стечение обстоятельств, случайность или собственная нерешительность - причины разные, а горечь одна. Есть такие моменты и у меня.

У Грина в "Бегущей по волнам" интересное размышление о Несбывшемся, которое рано или поздно зовёт нас. Несделанное сродни Несбывшемуся, только оттенок другой, более горький и совсем не светлый.

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Все это прошлое. И уже не болит так остро, как когда-то. Пережито и отчасти забыто. Но в глубине души живёт знание о том, что  нечто могло бы быть, но не было. Не сделано. И этого не исправить.

На вернисаже городских улиц

Обычная прогулка может превратиться в культурную програму, если просто  замечать привычные и подчас незаметные мелочи. Они рядом каждый день, но ты  вдруг обращаешь на них внимание и делаешь открытие, испытывая безотчётную радость.

Граффити на  улицах уже давно никого не удивляют.  От неумелых небрежных почеркушек до настоящих художественных полотен - таков разброс рисунков, оставленных городскими райтерами. Когда похожие изображения встречаешь в разных уголках микрорайона, начинаешь узнавать персонажей в лицо.

Они могут приветствовать на парковке.



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Первые шаги на Земле

Кэсс Морган "Сотня: День 21"

Вторая книга из серии "Сотня" рассказывает о первом месяце, проведенным десантом космической колонии на Земле.

Прошёл 21 день. Посланники колонистов учатся жить в новых условиях. Не все гладко. Приходится опасаться наземников  -  людей, никогда не покидавших планету и переживших Катаклизм  в бункере.

Параллельное повествование посвящено оставшимся в космосе, в частности -  семье Гласс.

Приятные и неприятные открытия, семейные тайны, политические игры, раскол среди наземников и в команде десанта наполняют эту часть серии.

Финал сулит новые события.

Книга написана просто, живо, будет интересна в первую очередь подросткам.

Оценка 4,5/5

Вернуться на Землю 300 лет спустя

Кэсс Морган "Сотня"

Фантастический роман рассказывает о том, как после ядерной зимы   на Землю из космической колонии решено отправить отряд из ста человек. Все они преступники, осужденные за нарушения закона разной степени тяжести. Есть среди них как убийцы, так и те, кто стал жертвой несправедливости.

Есть надежда, что планета стала снова пригодной для жизни, и за первыми поселенцами в случае успеха прибудет вся колония. Разумеется, все не так просто: поспешность самой экспедиции не была случайностью, состав десанта по разным причинам поменялся, высадка была не самой удачной, и не обошлось без потерь.

Кларк, Уэллс, Беллами, Гласс - основные действующие лица. Именно им поочередно посвящены главы книги, рассказывая о настоящем и возвращаясь в прошлое. Таким образом, читателю коротко представлена предыстория каждого из персонажей и дана главная информация о колонистах в целом.

Первые шаги десанта на Земле, выживание в условиях местности, знакомой лишь по старым книгам, личные симпатии и вражда, попытка устанавливать новые принципы, отличные от тех, что были приняты в космосе, столкновение с неизвестностью - все это в романе, который является первым в серии и представляет собой, по сути, пролог истории, которая ещё впереди.

Оценка 4,5/5