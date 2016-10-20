Фантастический роман рассказывает о том, как после ядерной зимы на Землю из космической колонии решено отправить отряд из ста человек. Все они преступники, осужденные за нарушения закона разной степени тяжести. Есть среди них как убийцы, так и те, кто стал жертвой несправедливости.Есть надежда, что планета стала снова пригодной для жизни, и за первыми поселенцами в случае успеха прибудет вся колония. Разумеется, все не так просто: поспешность самой экспедиции не была случайностью, состав десанта по разным причинам поменялся, высадка была не самой удачной, и не обошлось без потерь.Кларк, Уэллс, Беллами, Гласс - основные действующие лица. Именно им поочередно посвящены главы книги, рассказывая о настоящем и возвращаясь в прошлое. Таким образом, читателю коротко представлена предыстория каждого из персонажей и дана главная информация о колонистах в целом.Первые шаги десанта на Земле, выживание в условиях местности, знакомой лишь по старым книгам, личные симпатии и вражда, попытка устанавливать новые принципы, отличные от тех, что были приняты в космосе, столкновение с неизвестностью - все это в романе, который является первым в серии и представляет собой, по сути, пролог истории, которая ещё впереди.