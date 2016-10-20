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Мне не стыдно признаться: я обыватель. Моя жизнь – это отрезки между вчера и завтра. На вопрос, ради какой глобальной цели живу, не отвечу – просто живу. Маленькие шаги. Промежутки.
Самые любимые из них – путешествия. Иногда просто «по периметру».
Если повезёт, на огонёк залетает Муза. И тогда прорастают стихи, почти по-ахматовски, из любого сора.
Бывает и так, что вместо рифм возникает творческий зуд в пальцах, и тогда появляются петельки.
Путешествия, поэзия, петельки – всё это я. Просто день. Просто жизнь. Просто хочется быть.
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Все материалы в журнале: тексты (в том числе поэтические), фотографии, видеоролики, - авторские, за исключением случаев, когда указана ссылка на другой источник.
Самые любимые из них – путешествия. Иногда просто «по периметру».
Если повезёт, на огонёк залетает Муза. И тогда прорастают стихи, почти по-ахматовски, из любого сора.
Бывает и так, что вместо рифм возникает творческий зуд в пальцах, и тогда появляются петельки.
Путешествия, поэзия, петельки – всё это я. Просто день. Просто жизнь. Просто хочется быть.
_______________
Все материалы в журнале: тексты (в том числе поэтические), фотографии, видеоролики, - авторские, за исключением случаев, когда указана ссылка на другой источник.